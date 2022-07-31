Prof. Dr. Erol Özvar döneminde YÖK'e güven yok oldu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), 47 bin üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması” isimli raporda bir araya getirildi. Araştırma, YÖK’e karşı memnuniyetin giderek azaldığını gözler önüne serdi.

Prof Dr. Erol Özvar'ın başkanlığı devraldığı dönemden bu yana YÖK'e olan güvenin giderek düştüğü kaydedildi.

MEMNUNİYET PUANI 59

2020 yılında 85, 2021 yılında ise 86 olan YÖK’ün yönetim ve işleyişinden memnuniyet puanı 2022 yılında 59’a kadar geriledi.

Araştırmada, YÖK’ün öğrencilere yönelik destek ve ilgisi ile eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik duyarlılık puanı da belirlendi. 2020 yılında 85, 2021 yılında 86 olan YÖK’ün puanı, 2022 yılında 62’ye düştü. YÖK, öğrencilerden en düşük puanı ise “Eğitim-öğretim süreçlerine duyarlılık” başlığında aldı. 2022 yılında YÖK’ün eğitim-öğretim süreçlerine duyarlılık puanı 56 olarak gerçekleşti.

YÖK ile birlikte üniversiteler de öğrencilerin gözünde sınıfta kaldı. Toplam 126 devlet üniversitesinden 53’ünün öğrencilerden aldığı memnuniyet puan ortalaması FF olarak kaydedildi. Toplam 73 vakıf üniversitesinden 33’ünün ortalama notu da FF olarak kayıtlara geçti.

MEMNUNİYET DÜŞÜK

En yüksek memnuniyet notu alan ilk dört devlet üniversitesi şöyle sıralandı:

Abdullah Gül Üniversitesi: 527

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 522

Yıldız Teknik Üniversitesi: 520

Ege Üniversitesi: 500

Öğrencilerden en düşük memnuniyet notu alan son dört devlet üniversitesi ise rapora şöyle yansıdı:

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi: 213

Hakkari Üniversitesi: 224

Şırnak Üniversitesi: 238

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 240

NOT: Her bir üniversitenin altı (6) alandan aldıkları puanlar toplanarak maksimum 600, minimum 60 olacak şekilde Genel Memnuniyet Puanı hesaplanarak sıralama yapılmıştır.