Polis Akademisi ilk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları belli oldu

Polis Akademisi Başkanlığının konuya ilişkin açıklaması:

Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Emniyet Mensubu adaylarına yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı yapılmış olup, sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.