Pakistan'daki TMV okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Pak-Türk Maarif Okullarının İslamabad’daki erkek kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı, Pakistan'daki Türk kurum ve şirketlerinin temsilcileri, öğrenciler ve Pakistanlılar katıldı.

Etkinlik, Pak-Türk Maarif Okullarından bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim okuması ve iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kuruluşunun üzerinden neredeyse bir asır geçtiğine işaret ederek, Pakistan halkıyla Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlamaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Etkinlikte Pakistanlı TMV öğrencilerinin Türkçe şiirler okuması ve Türk halk oyunları gösterisi düzenlemesi büyük beğeni topladı.