Özel okul ücretlerinde yeni oran bugün açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışı konusunda, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.
Eğitim 04.01.2023, 09:55
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Özer, "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah bugün belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.
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