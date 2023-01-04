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Özel okul ücret artışı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul ücret artışı konusunda 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldıklarını söyledi.

Eğitim 04.01.2023, 17:13 04.01.2023, 18:03
Özel okul ücret artışı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücret artışı hakkında "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, MEB Tevfik İleri Salonu'nda, özel öğretim kurumları temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özer, özel eğitim kurumlarının sorunlarıyla ilgili kapsamlı 2023 yılı başlangıç değerlenmesini nihayetlendirdiklerini söyledi.

Özer, "Bu değerlendirmemizde, sadece 2023 yılındaki ücretleri değil, aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili Bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." diye konuştu.

Davetlerine hem geçen hafta hem de bu hafta gelen özel öğretim kurumları temsilcilerine teşekkür eden Özer, "Gerçekten yıllardan beri fedakar bir şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülkemizin çocuklarına eğitim hizmeti sunup insan kaynağının niteliğini artırmada gerçekten çok büyük bir sorumluluk yükleniyorlar. Tüm öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz adına kendilerine müteşekkiriz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranlarını dikkate alarak bir sonraki eğitim öğretim yılındaki özel öğretim kurumlarının ücretini belirlediğini belirten Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz, üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık." diye konuştu.

Özel üretim kurumları temsilcileriyle de bu oranı konuştuklarını, tartıştıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu belirtmem lazım. Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğuyla ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Ben, özgür bir şekilde bu görüşlerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz, hem hükümet olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve tüketici fiyat endeksini dikkate alarak yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Hem de velilerimizi destekleme anlamında da böyle bir karar aldık. Bu kararı, yarından itibaren uygulamaya inşallah sokmuş olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aldıkları kararın tüm öğrencilere, özel öğretim kurumlarındaki velilere hayırlı olmasını diledi.

Sektör temsilcilerine teşekkür eden Özer, "Her ne kadar sektör temsilcileri, bu artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorlukları da hem bakanlık hem de özel öğretim kurumları birbirine destek olarak inşallah birlikte aşacağız." dedi.

Toplantıya, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, ÖZDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, ÖZDEBİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, ÖZKUR-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Enis Şener, TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, TOBB Eğitim Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özer katıldı.

Kaynak: AA
#Milli Eğitim Bakanlığı #mahmut özer #özel okul ücret artışı
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