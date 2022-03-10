ÖSYM uyardı! Bugün son gün

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022 - EKPSS için son başvuru günü 10 Mart Perşembedir. Bireysel başvuru alımı bugün saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS ücreti 170,00 TL'dir. (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170 liradır. 45 TL aday tarafından yatırılacak, 125 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.)

EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

EKPSS geç başvuruları 9 Mart'ta alınmaya başlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girmek isteyen adaylar, 10 Mart (bugün) tarihinde geç başvuruları internet üzerinden yapacaklar. Adaylar EKPSS başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden gerçekleştirebilecek.

EKPSS başvuru ücreti 170 TL, fakat adaylar 45 lira yatıracak; 125 lira ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.