ÖSYM duyurdu! Yarın başlıyor
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı duyuruya göre, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor.
Eğitim 13.10.2021, 16:08 13.10.2021, 17:05
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağını açıkladı. Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.
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