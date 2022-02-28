ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Şubat 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI