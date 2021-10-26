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ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Eğitim 26.10.2021, 18:26 26.10.2021, 18:26
ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

28 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2021 tarihinde 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: AA
#yks #ÖSYM
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