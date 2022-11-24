ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Kasım'da yapılan 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sonuçları sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme sürecinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir." denildi.