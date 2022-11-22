ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 11 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.