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ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait sonuçlar açıklandı.

Eğitim 02.09.2022, 10:24
ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

#ÖSYM #ALES
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