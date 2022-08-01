ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

19 - 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 2. ve 3. Grup) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI