ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

ÖSYM, EKYS sonuçlarını açıkladı.ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.