ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

13 Mart tarihinde gerçekleştirilen ve binlerce adayın katıldığı 2022 YÖKDİL sınav sonuçları bu sabah saatlerinde ÖSYM tarafından duyuruldu.

13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI