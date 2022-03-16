ÖSYM duyurdu! Geç başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, bugün ve yarın geç başvuru yapabilecek.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.