ÖSYM duyurdu! Erişime açıldı

ÖSYM internet sitesinden 2022-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldığını duyurdu.

DUYURU

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI