ÖSYM duyurdu! Erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.
Eğitim 13.10.2022, 15:46
ÖSYM internet sitesinden 2022-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldığını duyurdu.
DUYURU
23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.
DİKKAT!
23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
19
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2