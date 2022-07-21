ÖSYM duyurdu! Erişime açıldı

23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.