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ÖSYM duyurdu: 2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Belgelere "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Eğitim 06.10.2022, 18:11
ÖSYM duyurdu: 2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'deki 2022-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
#ÖSYM #kaymakamlık sınava giriş belgeleri
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