ÖSYM'den 'KPSS soruları sızdırıldı' iddialarıyla ilgili açıklama
ÖSYM sosyal medyada KPSS sorularının bir yayınevinin yayınlamış olduğu soruların benzeri olduğu şeklindeki iddialarına karşı açıklamada bulundu.
Eğitim 02.08.2022, 16:27
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavlarının 31 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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