ÖSYM açıkladı: Başvurular için bugün son gün

2022-EKPSS Adaylarımızın Dikkatine!

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre; 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022- EKPSS) için 15 şubat 2022(bugün) son başvuru gündür.İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün (15 Şubat 2022) saat 23.59'da sona erecektir.