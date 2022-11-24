ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI