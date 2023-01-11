"Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,97'ye çıktı"

Eğitim sistemine dahil olmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi için düzenlenen, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında ikinci değerlendirme toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki toplantıya Ağrı, Antalya, Batman, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Van il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bakanlık yöneticileri katıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, 4 Ocak'ta başlayan projenin, meyvelerini vermeye başladığını belirterek, proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95,97'ye yükseldiği bilgisini verdi.

Geçen aylarda gündeme gelen 868 bin kız çocuğunun okullara erişemediği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddiaları hatırlatan Özer, İçişleri Bakanlığının kayıtları ve diğer kayıtlar karşılaştırılarak yoğun bir çalışma yapıldığını ve bu sayının 280 bin civarında olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Tüm il milli eğitim müdürleriyle 16 Aralık 2022'de toplantı yaptıklarını belirten Özer, 280 bin kişinin gerçekten verilen adreslerde olup olmadığına ilişkin çalışma yapıldığını da aktardı.

"Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,06 idi yüzde 95,97'ye çıktı"

Özer, geçen hafta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'ın il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle de bir araya geldiklerini belirterek, bu toplantı öncesi kontrol ettiği rakamlara ilişkin, "Rakamları aldım, güzel bir hareketlilik başladığını görüyoruz çünkü ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,06 idi yüzde 95,97'ye çıkmış. Yani yüzde 96'ya yükselmiş. Bu, iyiye işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Martın sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99'a çıkarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Özer, hiçbir öğrenciyi kaybetmek istemediklerinin altını çizdi.

Toplantıda, ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürleri de bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla sahada karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi verdi.