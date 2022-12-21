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Okulu terk riski olan öğrenciler için yapay zeka takip sistemi geliştirildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulu terk riski olan öğrenciler için yapay zeka tabanlı takip sistemi geliştirdiklerini, çeşitli kriterleri deneyerek bu öğrencilere okulu benimsetmeye çalışacaklarını ifade etti.

Eğitim 21.12.2022, 09:18
Okulu terk riski olan öğrenciler için yapay zeka takip sistemi geliştirildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulu terk riski olan öğrenciler için yapay zeka tabanlı takip sistemi geliştirdiklerini, uygulamanın geçmişte terk edenlerin üzerinde denendiğini bildirdi. Özer, Ankara Aselsan Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde medya kuruluşlarından bazı Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

AİLE İLE TEMAS KURULUYOR

Bakan Özer, kayıt dışı öğrenci sayısına ilişkin "İlkokulda 11 bin civarı, ortaokulda 28 bin civarı, lisede de 240 bin civarı." bilgisini verdi. Bu kapsamda yeni bir çalışma yapacaklarını söyleyen Özer, "İki hafta içerisinde sahaya çıkıyoruz. Tüm müdürler, rehber öğretmenleri sahada olacak. İki haftanın sonrasında yeniden bir toplantı yapacağız." diye konuştu. Sadece okulu terk eden değil, terk etme riski bulunan öğrenciler için de çalışma yürütüleceğini vurgulayan Özer, bu proje kapsamında geliştirdikleri yöntemden bahsetti. Okul terki riski taşıyan öğrencilerin önceden belirleneceğini anlatan Özer, "Bizim tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok. Bakanlık sadece kayıt içine almak için çabalamıyor. Aynı zamanda terk riski olan öğrencileri de erken belirleyip rehberlik, danışmanlık hizmeti veriyor. Ailesiyle temas kurup ailesine destek olma inisiyatifi alıyor. Akademik başarılar, devamsızlık sayısı, ailesinin sosyoekonomik durumu inceleniyor. Bu kriterleri biz mevcut veri tabanımızın içerisinde, yapay zeka ile oluşturduğumuz yazılım sistemi üzerinde değerlendiriyoruz. Yani okulu terk etmiş olan çocukların datalarını kullanarak öngörüde bulunduk. Şimdi bunu aktif olarak uygulayacağız. Bunu uygulayabilirsek eğitime en büyük katkılardan bir tanesini yapacağız." şeklinde konuştu.

HEDEF 3 MİLYAR TL

Mesleki eğitim hedefiyle ilgili bilgiler paylaşan Özer, "Özel eğitimin tüm materyalleri mesleki okullarda üretiliyor. Üretim kapasitesini 200 milyondan geçen sene bir milyar 162 milyona getirdik. Bu seneki hedefimiz 1 buçuk milyardı. 11 ayda 2 milyara ulaştı. 2023 hedefimiz 3 milyar TL. Bunun avantajları var. MEB kendi ihtiyacını kendisi giderebiliyor, toplumun ihtiyacına katkı sağlıyor, uygulamalı eğitim yapılıyor, istihdam kapasitesi artıyor, öğrenci ve öğretmene üretime yaptığı katkı kadar pay veriliyor. 11 ayda öğrenciye 95 milyon, öğretmene 207 milyon para bırakmışız." dedi.

350 BİN KADIN ÇIRAK

Özer, "Mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payı bir sene önce yüzde 33'tü şu anda yüzde 46. Yüksek puanlı öğrenci alan meslek liselerinin sayısı her geçen gün artacak. 2021 yılında öğrenci sayımız yani çırak, kalfa sayımız 159 bindi. 2022 yılındaki hedefimiz 1 milyondu. Şu anda ulaştığımız en güncel rakam 1 milyon 200 bin. 1.2 milyon çırak, kalfanın yüzde 81'i 18 yaş üstü. Mesleki eğitim merkezlerinde bu değişiklikten önce 27 bin kadın vardı, çırak kalfa olarak, değişiklikten sonra 350 bin oldu şu anda. Kadın istihdamı ile ilgili önemli bir fırsat. Mesleki eğitimde yılda 3 tane tescil alınırken bu sene 8 bin 300 ürünün tescili alındı ve bu ürünlerin 162 tanesi ticarileşti. Bunun bin 340'ı mesleki eğitim Anadolu liselerinde. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı. 2023 yılında hedefimiz 10 bin ürünün tescilini almaktır." diye konuştu.

Yurdun dört bir yanından öğrencisi var

Bakan Özer, gazetecilere Ankara Aselsan Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ni gezdirdi. Robotik kodlama, müzik atölyesi, dijital görüntü, temel elektronik-elektrik tesisat atölyesi gibi birçok atölyeyi inceledik.

Önümüzdeki sene ilk mezunlarını verecek okulda 400'ün üzerinde öğrenci okuyor. Yüzde birlik dilimde yer alan okul başkent dışında da çok sayıda öğrenci almış. Samsun, Sivas, Kayseri, Manisa, Kırşehir gibi illerden gelen öğrenci bulunuyor.

Kaynak: Yeni Şafak
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #Yapay zeka
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