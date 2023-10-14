Okullarda yeni teneffüs kararı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre; daha önce ortaokul, lise, bilim ve sanat eğitim merkezleri ve benzeri eğitim kurumlarında ana sınıfı açılabiliyorken artık okul öncesi çocuklarının, yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak.

Mevzuatta birlik sağlamak amacıyla tekli eğitim, ikili eğitim tanımları ile okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile ilgili hükümler yönetmeliğe eklendi.

Öğretmenlerin haftalık ders programları yapılırken engelli öğretmenlerin, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin durumlarının dikkate alınması sağlandı.

Ayrıca, teneffüslerden biri en az 20 dakikaya uzatıldı.