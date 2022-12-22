Okullarda ücretsiz yemek uygulamasının kapsamı genişletilecek

Kapsamı genişletilen ücretsiz yemek uygulamasıyla 2023 yılında, taşımalı öğrencilerin bulunduğu okulların tamamına ve anaokulu ile anasınıfındaki öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.

Bakanlık, şu anda 400 bini okul öncesi olmak üzere, toplam 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriyor.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Ocak ayından itibaren okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması kademeli olarak artırılacak. Yıl sonuna kadar okul öncesinde eğitim alan 1 milyon 450 bin öğrencinin tamamına bir öğün ücretsiz yemek verilecek.

MUTFAK YOKSA ÖDENEK

Uygulamanın ayrıntıları da belli olmaya başladı. Buna göre, mutfağı bulunan okullarda öğrenciler için yemek hazırlanacak. Diğer okullar içinse illere ödenek gönderilecek.

Yemekler bakanlığa bağlı öğretmenevleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından hazırlanacak.

Yetersiz kalınması durumundaysa özel sektörden alım yapılacak.

Okullarda ücretsiz yemek kapsamı genişliyor - 2

ÖĞÜNLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAM

Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de önlemler alındı.

Buna göre, öğrencilerin yaş ve ihtiyaçları doğrultusunda beslenme planları çalışılacak.

Öğünler, gıda mühendisleri danışmanlığında kalori hesapları yapılarak hazırlanacak.

Üretim sürecinde iş güvenliği uzmanları da denetimde olacak. Bakanlık taşımalı eğitim alan 1 milyon öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriyor.

Yeni yılla birlikte, aynı okullarda okuyan yaklaşık 2 milyon öğrenci daha kapsam dahiline alınacak.

Ücretsiz yemek uygulamasından yararlanan çocuk sayısının 2023 yılı sonuna kadar en az 4 milyona ulaşması hedefleniyor.