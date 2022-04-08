Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.
Eğitim 08.04.2022, 10:16
Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.
Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.
Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.
İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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