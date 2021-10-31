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Okul değil "kimya fabrikası"

Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan "Kimya Teknolojileri Alanı Üretim Tesisi" ile beraber öğrenciler sıvı el sabunu, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, el antiseptiği, sıvı el temizleme köpüğü ve kolonya üretiyor.

Eğitim 31.10.2021, 17:43
Okul değil "kimya fabrikası"

Tekirdağ'daki Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında 5 çeşit temizlik malzemesi ile kolonya üretiyor.

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki okullar bölgesinde bulunan Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce idare tarafından "Kimya Teknolojileri Alanı Üretim Tesisi" kuruldu.

Burada 9 öğretmen ve öğrenciler tarafından sıvı el sabunu, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, el antiseptiği, sıvı el temizleme köpüğü ve kolonya üretiliyor.

Okul Müdürü Yusuf Budak, AA muhabirine, 240'ı kimya teknolojileri bölümünde olmak üzere bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, günde yaklaşık 5 tonluk üretim yaptıklarını, yeterli altyapıları sayesinde bu miktarı artırabileceklerini söyledi.

İlk siparişlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldıklarını belirten Budak, "Bu sipariş kapsamında ilçedeki okullarda kullanılmak üzere 40 ton el sıvı sabunu ve yüzey temizleyici üretiyoruz. Ürünlerimizi el değmeden, otomasyon sistemiyle tam otomatik olarak üretiyoruz." dedi.

Kısa süre sonra okulun bahçesinde fabrika satış mağazası açarak uygun fiyata satış yapacaklarını anlatan Budak, "İsmini öğrencilerimizin belirlediği, okulumuzun grafik fotoğraf bölümü öğrencileri tarafından logosu hazırlanan 'Melisa' isimli markamızın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatımızı yaptık. Bunun yanında ISO belgelerimizi, CE üretim belgemizi aldık." diye konuştu.

Okulun Kimya Teknolojileri Alan Şefi Figen Utku ise yeni tip koronavirüs salgını sürecinde okulda dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimine başladıklarını dile getirdi.

Üretime okuldaki öğretmenler ile kimya bölümündeki kız öğrencilerin katıldığını anlatan Utku, "Hafta sonları da çalışarak siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Satışlarımız ilk etapta kamu kurum ve kuruluşlarına oluyor. Daha sonra halka satışa başlayacağız. Ürünlerimizin piyasa ürünlerinden farklı olması için en iyi ve kaliteli ham maddeleri kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimya Teknolojileri Atölye Şefi Berna Akti de okul bünyesinde kurulan üretim tesisinin mini bir fabrika gibi çalıştığını anlattı.

Üretim yaparak hem okula hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını vurgulayan Akti, "Okulda Ar-Ge birimimiz var. Üretime geçmeden önce PH değerlemeleri, boya, esans ve akışkanlık denemeleri ile alkol derecesi çalışmalarımızı laboratuvarımızda yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada hem deneyler yapıyor hem de üretime katılıyor." dedi.

Teknik Müdür Yardımcısı Sema Gülçin Develi ise ürünlerinin piyasadaki ürünlerden çok daha kaliteli ve ucuz olduğunu belirtti.

Öğretmen, öğrenci ve görevlilerin fabrika gibi çalışan tesiste uyum içerisinde görev yaptığını anlatan Develi, şunları kaydetti:

"Bu bölümde kullanılan ham maddenin alınması, hazırlanması, ambalajlanması ve satışı, döner sermaye işletmesinden geçiyor. Ben de oranın sorumlusuyum. Türkiye'nin her yerinden ham madde alımımız var. Okulumuzun internet sayfasından bizlere ulaşıp sipariş verilebiliyor. Bütün okullarımız ve iş yerleri bizden ürün alabilir. Bunun yanında en önemlisi de öğrencilerimizin cebine burada çalıştıkları için döner sermaye işletmesinden bir miktar harçlık giriyor. Bu da onların eğitimlerinde ve hayata atılmalarında çok önemli bir değer."

Kaynak: AA
#tekirdağ #Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi #çorlu
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