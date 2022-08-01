Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB, öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
Eğitim 01.08.2022, 18:54
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
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açık
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
|0
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
|0
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|13. İstanbulspor
|0
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
|0
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|15. Rizespor
|0
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|16. Sakaryaspor
|0
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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