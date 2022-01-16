"Öğretmen Bilişim Ağı" ilk kez kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğretmenlerin 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılabileceği belirtildi.

Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

Dokuz farklı konuda eğitim imkanı sağlandı

Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkânı sağlandı.

Eğitim imkanı sağlanan konular şu şekilde:

"Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi."

Son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşıldı

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Daha önce de açıkladığım gibi bu dönem odaklandığımız konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

2021 yılında gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmen sayısının 2020 yılına göre yüzde 134 arttığını, bu artışla son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşıldığını ifade eden Özer, "Buna göre öğretmen başına eğitim saati, 2020 yılında 41,6 saat iken bu oran 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını belirterek bu platformun ilk kez 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını ifade etti.