banner38

"Öğretmen Bilişim Ağı" ilk kez kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, iki haftalık yarıyıl tatili için öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı hazırladı. Bu kapsamda yeni bir dijital platform oluşturan MEB, Öğretmen Bilişim Ağı'nı ilk kez uygulayacak.

Eğitim 16.01.2022, 12:33
"Öğretmen Bilişim Ağı" ilk kez kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğretmenlerin 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılabileceği belirtildi.

Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

Dokuz farklı konuda eğitim imkanı sağlandı

Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkânı sağlandı.

Eğitim imkanı sağlanan konular şu şekilde:

"Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi."

Son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşıldı

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Daha önce de açıkladığım gibi bu dönem odaklandığımız konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

2021 yılında gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmen sayısının 2020 yılına göre yüzde 134 arttığını, bu artışla son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşıldığını ifade eden Özer, "Buna göre öğretmen başına eğitim saati, 2020 yılında 41,6 saat iken bu oran 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum."  dedi.

Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını belirterek bu platformun ilk kez 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını ifade etti.

#Öğretmen Bilişim Ağı
Yorumlar (0)
banner35
5
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 21 30
10. Karagümrük 21 30
11. Alanyaspor 20 29
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Boluspor 19 24
12. Tuzlaspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 20 23
15. Everton 19 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11