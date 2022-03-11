banner38

Öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim 11.03.2022, 12:08
Öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında atama yapılmayacağına dair çıkan söylentilere yanıt veren Bakan Özer, beklenen atamanın yapılacağını duyurdu. Eğitimdeki çalışmaların da çerçevesini çizen Bakan Özer şunları söyledi:

Atamayla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptık çünkü atama yapılmayacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Atama olacak çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor. Takvim ve atama sayısıyla ilgili henüz kesin bir şey söyleyemem. Takvimle birlikte rakamlarda, ağırlık dağılımları da belli olmuş olacak.

LGS'DE SÜRPRİZ OLMAYACAK

Sınav sistemiyle ilgili herhangi bir sürpriz olmayacak. Önümüzdeki yılla ilgili de şunu söylemek isterim biz veriye göre ilerliyoruz. Şu an böyle bir ihtiyaç yok, olursa değerlendiririz.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN GERİ DÖNÜŞ YOK

2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitimle tamamlayacağız. 2 yıl önceye, başlangıca dönmemiz lazım. Maalesef öğrencilerimiz bir süre eğitimlerine uzaktan devam ettiler ve tüm Türkiye şunu gördü; uzaktan eğitimle ilgili en profesyonel enstrümanları üretmiş olsanız, platformlar geliştirmiş olsanız bile okulun yerini alması mümkün değil. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı da bu süreçte çok büyük destek oldu. Vaka sayısı iki de olsa üç de olsa öğrenci ya da öğretmen kendisini izole edecek. Sınıf kapatma olmayacak. Okul bahçelerinde maske takma zorunluluğunu da kaldırdık.

MESLEKİ EĞİTİME ÖNEMLİ TALEP

Mesleki eğitim iş gücü piyasasına duyarlı bir eğitim. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmede en önemli kurumlardan biri. 159 bin öğrenci vardı bunların 80 bini kalfaydı şu anda 370 bin öğrenci var. Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde kanun değişikliği öncesi 40 bin öğrenci varmış şu an 70 bin. Motorlu Araçlar Teknolojisi'nde 29 bin çırak varken bugün 59 bin. Mesela Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında çok ilginç bir artış olmuş 9 bin 722 öğrenci varken 37 bin 715'e çıkmış. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmede 3 bin 900 öğrenci çırak varken 7 bin 700'e çıkmış. Bu süreci iş verenlerle birlikte yürütüyoruz. İşverenler de sürece dahil olunca çok daha nitelikli iş gücüne sahip olacağını gördü. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Alan dallarını birlikte belirliyoruz.

ÇIRAK YETİŞMİYORDU, ARTIK YETİŞİYOR

Mesleki eğitim hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin gittiği bir okul türüne dönüşmüştü. Bu durumda öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerden başarı beklentisi düşüktü. Başarı beklentisi düşünce öğretmenler aktif olarak dersi anlatamaz hale geldiler. Orada öngörülemeyen sosyolojik problemlerle disiplin sorunları ve devamsızlıklar artmaya başladı.. Yani bir taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştiremez hale gelirken diğer taraftan sosyolojik başka problemlerle uğraşmaya başladık. Çırak yetişmiyordu şimdi yetişiyor. Yeter ki güzel bir mekanizma ortaya konsun.

GENÇ İŞSİZLİK ORANINI AZALTMADA ÖNEMLİ

Mesleki Eğitim Merkezleri genç işsizlik oranlarını azaltmada önemli katkı sağlıyor. Mesleki Eğitim merkezleri bu konuda önemli bir enstrüman. Her yaş grubundan 1 milyon kişiyi dahil edebilirsek 2022 yılının sonuna kadar, onlar birkaç yıl sonra iş gücü piyasasına girecekler. Bu sayede uzun vadede genç işsizliğin düşmesini bekliyoruz.

KIZ ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 3 KAT ARTTI

Mesleki Eğitim Merkezleri'ne kız öğrenci başvurularında 3 kat artış var ama ağırlık erkeklerde. 18-25 yaş aralığında ağırlık var. Ama bu iyileşmeyi fark eden işletmeler usta öğretici ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bu hemen hemen tüm yaş gruplarında artık olacaktır.

MESLEK LİSELERİ ARTIK İHRACAT YAPIYOR

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri'nde üretim portföyü çok genişledi. 2018 yılında tüm mesleki teknik kurumlarda yapılan üretimden elde edilen gelir 200 milyonlar bandındayken 2021 yılını 1 milyar 162 milyon TL'lik satışla kapattık. Aynı zamanda kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinde tüm kütüphanelerin tefrişatlarını Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin ortaya koyduğu güç ve üretim kapasitesiyle karşıladık. Artık fikri mülkiyet üzerinde yoğunlaştık yani patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri alıyor öğrencilerimiz. Şu anda 2022'deki hedefimiz sadece tescil değil, tescilin ticarileştirilmesi. İhracat yapmaya başlayan liselerimiz var. Artık mesleki eğitim güzel haberlerle kendisinden söz ettiren ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderdiği bir eğitim modeli haline dönüşmeye başladı.

#öğretmen #atama
Yorumlar (0)
banner35
-1
ağır kar duşu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18