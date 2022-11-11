Öğrenciler için ilk ara tatil bugün başlıyor

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci için ilk ara tatil bugün başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin 14-18 Kasım'da, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk ara tatilini yapacağı belirtildi.

Öğrencilere "iyi tatiller" dileyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, hafta sonu ile dokuz güne ulaşan arada bol bol dinlenmenizi, en iyi dostunuz olan kitaplarla vakit geçirmenizi ümit ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz, mutlu ve güzel bir tatil geçirmenizi, 21 Kasım Pazartesi günü sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarının çevrim içi olarak yapılacağını da hatırlatan Özer, "Öğretmenlerimiz okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mesleki çalışmalarını tamamlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan kitaplardan oluşan özel bir seçkiyi barındıran e-kütüphane de yine ÖBA üzerinde öğretmenlerimizi bekliyor." açıklamasında bulundu.

Yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayımlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.