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ODTÜ'lü başörtülü öğrencilerden anlamlı pankart

ODTÜ'de okuyan başörtülü öğrencilerin mezuniyet töreninde açtığı pankart dikkat çekti.

Eğitim 27.07.2023, 10:30
ODTÜ'lü başörtülü öğrencilerden anlamlı pankart

ODTÜ psikoloji bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreninde açtığı pankart beğeni topladı. 

ODTÜ'de gercekleşen mezuniyet töreninde psikoloji bölümü öğrencilerinin açtığı pankart büyük beğeni topladı.

Pankartta Rad suresinin 28'inci ayeti, "Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" yazıyordu.

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