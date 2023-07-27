ODTÜ'lü başörtülü öğrencilerden anlamlı pankart
ODTÜ'de okuyan başörtülü öğrencilerin mezuniyet töreninde açtığı pankart dikkat çekti.
Eğitim 27.07.2023, 10:30
ODTÜ psikoloji bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreninde açtığı pankart beğeni topladı.
ODTÜ'de gercekleşen mezuniyet töreninde psikoloji bölümü öğrencilerinin açtığı pankart büyük beğeni topladı.
Pankartta Rad suresinin 28'inci ayeti, "Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" yazıyordu.
"Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur"— EHA MEDYA (@eha_medya) July 27, 2023
▪ODTÜ'de gerçekleşen mezuniyet töreninde psikoloji bölümü öğrencilerinin açtığı pankart büyük beğeni topladı.pic.twitter.com/ohI5FjrEtc
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