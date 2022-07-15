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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK kredileri için iki formül masada

Üniversite öğrenim kredilerindeki yüksek geri ödeme tutarlarıyla mağdur olan öğrencilerin mağduriyetini gidermek için en çok konuşulan 2 formül üzerinde duruluyor.

Eğitim 15.07.2022, 09:15 15.07.2022, 09:21
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK kredileri için iki formül masada

Üniversite öğrenim kredilerindeki yüksek geri ödeme tutarlarıyla mağdur olan öğrencilerin mağduriyetini giderecek 2 formül üzerinde duruluyor. Formüllerden biri kredilere yansıtılacak ÜFE'nin sabitlenmesi. Diğeri de ÜFE üzerinden bir yüzde alınarak hesaplama yapılması.

Üniversite öğrencilerinin KYK kredisi mağduriyetine çözüm getirecek düzenleme için gözler önümüzdeki hafta yapılacak kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı benzer mağduriyetlerin yeniden oluşmaması için kredi borçları için 2 formül üzerinde çalışıyor.

YENİ BİR DÜZENLEME

Halihazırda kullanılan sistem, öğrencilerin aldıkları kredilerin geri ödediği dönemin üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre hesaplanıyor. Yurt içi üretici fiyat endeksine bağlı hesaplama sistemi dışında yeni bir düzenlemenin ortaya çıkması bekleniyor.

KREDİ ORANINDA SABİTLEME SEÇENEĞİ

Düzenlemeye ilişkin konuşulan ilk formül kredilere yansıtılacak ÜFE'nin sabitlenmesi. Türkiye'de haziran ayında yürürlüğe giren kira sabitlemesi önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i kadar oranda artırılması başarıyla uygulanmıştı. KYK kredilerinin de aynı şekilde sabit bir oran belirlenerek bu oran üzerinden belirlenen rakamın ödenmesi uygulanabilecek yöntemler arasında.

ÜFE ÜZERİNDEN YÜZDE ALINIP FAİZİN BELİRLENMESİ

Halihazırda uygulanan ÜFE'nin kredilere direkt olarak yansıtılması yerine ÜFE üzerinden bir yüzde alınarak öğrenim kredilerinin geri ödenmesi de diğer formül olarak dillendiriliyor. Yüz binlerce üniversite mezunun merakla beklediği düzenlemeye ilişkin hafta başında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bilgilendirme yapması bekleniyor. Kabinede son rötuşun ardından düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamuoyu ile paylaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili de konuşan Kasapoğlu, 'KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak' diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak
#KYK kredileri #öğrenci
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