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Milyonlarca öğrencinin beklediği ara tatil yarın başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci 9 günlük birinci ara tatile yarın çıkacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilinin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

Eğitim 10.11.2022, 08:24
Milyonlarca öğrencinin beklediği ara tatil yarın başlıyor

Öğrenciler, 14-18 Kasım'daki ilk ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

İlk dönem, 20 Ocak 2023 Cuma sona erecek.

ÖBA da yeni eğitim konuları da olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden katılacak.

Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Mesleki çalışma programlarında yeni eğitim konuları yer alacak.

Geçmişten bu yana yayınlanmış 77 eğitim başlığı da sistemde erişime açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel e-kütüphaneye de ÖBA üzerinden ulaşılabilecek.

"Ara tatillerde de yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize desteğe devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek vermek üzere oluşturulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) uygulamasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm ara tatillerinde de devam edileceğini söyledi.

Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin devreye konulduğunu, matematik seferberliği kapsamında, matematik eğitim dijital platformunun geliştirildiğini dile getiren Özer, "2022 yılının sonuna kadar Türkçe ve Yabancı Dil ile ilgili dijital platformları, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında 160 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz dağıtımının sağlandığını söyledi.

COVID-19 salgını dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı akademik ve sosyal beceri kayıplarının telafi etmek için yaz okulu uygulamalarının farklı ülkelerde yaygın şekilde uygulandığını dile getiren Özer, bu kapsamda 4 farklı yaz okulu açarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin bu imkandan faydalanmasını sağladıklarını belirtti. Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık yaz dönemini beklemeden ara tatillerde de bu yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  

Öğrencilere ve ailelere tatil önerileri

Çocuk Gelişim Uzmanı Yasemin Başlı, tatilde öğrencilerin zihinlerini dinlendirmelerini öneriyor.

"Çok fazla ödev odaklı, ders odaklı olmalarını istemiyoruz. Çok uzaklaşmadan, ufak ufak derslerine bakmayı ihmal etmeden tatili geçirebilirler."

Açık hava etkinlikleri tavsiye ediliyor

Başlı, ara tatilin hem akranlarla hem de ailecek vakit geçirmek için güzel bir fırsat olduğunu belirtiyor.

"Havalar çok soğuk değilken dışarı aktivitelerini önerebilirim. Kamp yapabilirler, dışarı çıkabilirler. Fiziksel olarak aktif olabilecekleri doğa ile iç içe kalacakları aktiviteleri tercih etsinler."

Başlı'ya göre 'teknolojik aletler' tatilde çocuklara ödül olarak verilmemeli. Tablet, telefon, bilgisayar kullanımı 1 saat ile sınırlandırılmalı.

"Rutinler bozulmamalı"

Ara tatil boyunca uyku ve yemek düzenini korumak da okula dönüşte sorun yaşamamak için önemli. 

"Rutin içinde çok sapmalar olmasın. Örnek veriyorum çocuk her sabah 8'de uyanıyorsa 12'de uyanmasın, yemek saatleri de aynı şekilde. Çok sapma olursa çocuk bu sefer okulu istememeye başlar."

Başlı, sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine ise tempolarını hafifleterek programlarına devam etmelerini tavsiye ediyor.

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