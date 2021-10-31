banner38

Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen ve velilere destek

MEB, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilere psikososyal eğitim desteği verildiğini duyurdu.

Eğitim 31.10.2021, 21:19
Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen ve velilere destek

 Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde (RAM) görev yapan tüm idareci, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak "Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programları" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından RAM aracılığıyla ilk aşamada tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen ve psikolojik danışmana eğitim verildi.

İkinci aşamada ise geçen ay 796 bin 950 öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezleri ve psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim aldı.

Okulların yüz yüze eğitime açılmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların koordinesinde sınıf ve şube rehber öğretmenleri aracılığı ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye "Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programı" uygulandı.

MEB bu süreçte velilere yönelik eğitimlere de ağırlık verdi. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığı ile 2 milyon 316 bin 521 veliye salgın hastalık programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

"Yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgınının okulların sadece birer öğrenme ortamı olmadığını gösterdiğini, öğrencilerin psikososyal gelişimlerini de desteklediğini ve okulların ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olması gerektiğini kaydetti.

Özer, 6 Eylül'den itibaren Sağlık Bakanlığının belirlediği kılavuza göre gereken tüm önlemleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak eğitime haftada beş gün ve yüz yüze devam ettiklerini belirtti.

Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerin uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle kapsamlı psikososyal eğitim destekleri sunduklarını ifade eden Özer, ayrıca velilere de bu süreçte destek olduklarını vurguladı.

Bu desteklerin yıl boyu devam edeceğini bildiren Özer, "Bu süreci başarıyla yürüten Bakan Yardımcım Petek Aşkar’a, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu süreçte öğrenme kayıplarının telafisine yönelik desteklere ağırlık verdiklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi kapsamında 7, 8, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve bu kurslarda eğitimler devam ediyor. Bu kurslarda, öğrenme kayıplarını belirlemeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Bu uygulama ile yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik. Bu çalışma bulgularına göre bu kurslardaki eğitimleri yeniden planlıyoruz. Diğer taraftan tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynak hazırlığına başlayarak hazırladığımız bu kaynakları her ayın ilk haftası yayımlamaya başladık. Bu hizmete erişimi artırmak için bu kaynakların basımını yaparak kasım ayı itibariyle tüm öğrencilere ulaştıracağız. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Sadri Şensoy ve ilgili genel müdürlüklerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
#MEB #psikososyal eğitim desteği
Yorumlar (0)
banner35
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 11 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 10 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3