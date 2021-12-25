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Milli Eğitim Bakanı: 'Tarihi bir adımdır'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli'ne ilişkin, "İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Eğitim 25.12.2021, 10:52
Milli Eğitim Bakanı: 'Tarihi bir adımdır'

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı artık devlet tarafından ödenecek- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanuna göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. Üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi. Bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek.

Üçüncü değişiklikle ise ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda Bakanlık tarafından açılan iş pedagoji kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecek.

- "Ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer, söz konusu düzenlemelerin, 13 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde istihdamı artıracak adımlar arasında yer aldığını hatırlattı.

Bu adımların mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini, bu süreçte işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılmasını, gençler için mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale getirilmesini kapsadığını belirten Özer, Ekonomi Reform Paketi'ndeki mesleki eğitimle ilgili bu adımların yasalaşarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi mesleki eğitimde bu düzenleme ile artık yeni bir dönem başlıyor. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli fırsatlar ortaya çıkmış oldu.

İş gücü piyasasında aranan elemanın bulunamaması diye bir mazeretin geçerliliği artık kalmadı. Bu düzenleme vesilesi ile eğitimin tüm alanlarında bizlere sürekli destek olan ve özellikle mesleki eğitimin çok daha güçlü hale gelmesi için desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanlığı ve milletvekillerimize, bu düzenleme nedeniyle teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
#Milli Eğitim Bakanı #Meslek lisesi #asgari ücret
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