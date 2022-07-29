Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayınladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kulllandı:

'2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik' ifadelerini kullandı.