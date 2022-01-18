banner38

Milli Eğitim Bakanı: 'Öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler "Tuna Eğitim Vadisi" temel atma törenine katıldı. Bakan Özer burada yaptığı konuşmasında cuma günü başlayacak yarıyıl tatiliyle ilgili "İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

Eğitim 18.01.2022, 16:02 18.01.2022, 16:12
Milli Eğitim Bakanı: 'Öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler "Tuna Eğitim Vadisi" temel atma törenine katıldı.

Bakan Özer törende yaptığı konuşmasında, yarıyıl tatilinin cuma günü başlayacağına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizden istirhamımız var. Öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz de özellikle yeni başlayan, eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Özer, "İstanbul'daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul'umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Özer, "Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022'de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenler'de arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız." dedi.

"HENÜZ 5'İNİ AÇABİLDİK"

Vali Yerlikaya da törende bir konuşma yaparak, "İstanbul'umuzda 39 ilçemizde mükemmel okullar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mahmut Özer Hocamız, kıymetli Bakanımızın desteklerini biz yürekten hissediyoruz. Bu eğitim öğretim döneminde 36 okulu açmamız lazımdı. Henüz 5'ini açabildik, devam ediyoruz. İlk yarıyıl tatiline artık ramak kaldı. Henüz salgın bitmedi. Aşıyla büyük bir güç elde ettik. İlk yarıyıla geldik" dedi.

#Milli Eğitim Bakanı #Tuna Eğitim Vadisi #okul #Yarıyıl Tatili
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11