Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini söyledi.

Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.