banner38

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ara tatille ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, "Sevgili öğrenciler, bugün itibarıyla başlayacak ara tatilde de lütfen Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir" ifadelerini kullandım.

Eğitim 12.11.2021, 14:10 12.11.2021, 14:20
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ara tatilde de Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmama çağrısında bulundu.

Bakan Özer, bugün başlayacak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.

Mesajında çocukların ve ülkenin yarınları için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlatılan yüz yüze eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan bir "ara tatil" ile mola verileceğine işaret eden Özer, ara tatilin sağlıkla geçmesi temennisinde bulundu. Yüz yüze eğitime 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra geçildiğini anımsatan Özer, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Kovid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

- "Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım"

Bakan Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, bugün itibarıyla başlayacak ara tatilde de lütfen Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz."

- "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere olan minnettarlıklarının küçük bir nişanesi olarak "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu kampanyaya 1000 fidan bağışı ile destek olduğunu aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü'nü böylesi anlamlı bir etkinlikle 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasıyla taçlandırmak her bakımdan geleceğe nefes olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın."

#Milli Eğitim Bakanı #ara tatil
Yorumlar (0)
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6