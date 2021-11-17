Milli Eğitim Bakanı: 'Eğitimde 4 temel konuda üzerinde yoğunlaşıyorum'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak" vurgusu yaparak eğitimde birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da eğitim editörleri ile bir araya gelen Bakan Özer 'Eğitim yine mi değişti dedirtmeyecek' bir dönemin başladığını ifade etti. "Sözlerle değil yapılan işlerle gündem olacağız" ifadelerini kullanan Özer'in açıklamaları özetle şöyle:

> 4 temel konu üzerinde yoğunlaşacağım. Okul öncesine yatırım, imkan farklılıklarını kaldırmak, öğretmen eğitimi ve meslek lisesi... Eğer bunları çözersek sıkıntılar büyük oranda ortadan kalkar.

> 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde... 2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını %14'ten %50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını %35'ten %70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise %78'den %100'e çıkarmayı hedefliyoruz. 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Yapılacak atamalarımız bu rakamlara göre şekillenecek.

ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİMİ SÜRDÜRMEK

> Eğitimde 'yine mi' devri benim görev süresimde olmayacak. 'Yine mi LGS değişti, yine mi şu değişti' diye toplumda var olan algıyı kırmak istiyoruz. Önemli olan eğitimdeki kalite. Amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek.

> Şu an önceliğimiz yüz yüze eğitimi sürdürmek. Birçok konu var onları yavaş yavaş devreye sokuyoruz. Etkinlikler mesele şu an okullarda yapılamıyor, kontrollü gidiyoruz. Bu konuda bir esneme düşünüyoruz.

> 'Okulları en çok kapalı tutulan ülke Türkiye' diyerek eleştiren de 'okullar neden kapanmıyor' diyen de aynı kesim. Daha ne yapalım! Okullar açık kalacak. Bu konuda netiz.

DESTEKLEYİCİ KURSLAR YOLDA

> Korona sürecinde bütün kademelerde öğrenme kayıpları yaşadık. Bir nesli kaybetme durumu vardı olay öyle basit değil. Şimdi bunları telafi edecek adımları hızla devreye sokuyoruz. Ara tatilden sonra da 6. ve 10. sınıflara destekleyici kurslar geliyor. Okula dönüşte ilkokul 3. sınıfa giden kızım bir sıkıntı yaşamadı ama lise 1'e geçen oğlum zorlandı. O yaş aralığı gitmek istemiyordu. Ev çok konforlu bir ortam oldu onlar için. Öyle zannediyorlardı. Şimdi okul kapanmasın diyorlar. Çünkü okul onların hayatlarının merkezi. Okulların sadece öğrenme yerleri olmadığını herkes gördü.

> Mesleki eğitimde asıl yapmak istediğimiz şey, sektör temsilcilerini sürece dahil etmek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlanacak. Şimdi otellere, Mesleki Eğitim Merkezi kuruyoruz, yabancı dilde eğitim de vereceğiz.

REFORM KELİMESİ ÜRKÜTÜYOR

> Şu an tatildeyiz ama 521 sınıf koronadan dolayı kapalıydı. Ara tatil ile birlikle pozitif kimse kalmıyor. Tertemiz bir başlangıçla okullar açılacak.

> Reform kelimesi insanları ürkütüyor. İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak. Sözlerle değil yapılan işlerle gündem olacağız

İYİ BİR NOKTADAYIZ

> Eğitimde iyi bir noktadayız. Neden 'daha iyi' olmayalım. Her yaptığımız küçük bir adım binleri etkiliyor. O yüzden adımları sürekli iyileştire iyileştire yaparak daha farklı bir yere geleceğiz.

> Yardımcı kaynakları ücretsiz dağıtarak ciddi bir suistimali bitirdik. Bu çok kolay bir adım değildi.

> Korona sürecinde velilere özelikle de annelere çok yüklenildi. Yanlış yapıldı. Çok emek harcadılar. Sürekli onlara 'şunun kararını siz verin, bunun kararını siz verin' denildi.

ŞÜRADA KANAAT ALACAĞIM

Milli Eğitim Bakanlığının "en yüksek danışma kurulu" olarak tanımlanan şüramız 1-3 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Toplumun bütün kesimlerinin görüşünü almak istiyoruz. Göremediğimiz sorun varsa onlardan dinleyeceğiz. Bu konuda yardımları kıymetli olacak. Herkesi toplayalım öyle konuşalım görüntü olsun derdimiz yok. Türkiye'nin kanaatini almak istedik.

KAPSAMLI BİR PAKET GELİYOR

Öğretmenler ne kadar güçlüyse sistem de o kadar güçlüdür. Öğrencilerin mesleki eğitimi için ciddi bir paket hazırladık. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 2022'den itibaren bunu devreye sokacağız. 5 yıl altı öğretmenlerin eğitimine yoğunlaşacağız. TIMSS sonuçları bize bazı bilgiler veriyor. 20 yıl üzeri deneyimi olan öğretmenlerin öğrenciye akademik başarı etkisi ile 5 yıl altındaki öğretmenlerin etkisi arasındaki fark yüzde 60'lara yakın... Finlandiya'da bu rakamlar %2 civarı. Öğretmen deneyimi artığı zaman akademik başarı da artıyor. Bu da bize şunu gösteriyor: öğretmenlerimiz ağırlıklı olarak sistem içinde mesleği öğreniyor. Yeni atananlara da üç aylık bir çalışma hazırlıyoruz. Planlarımızı bundan sonraki öğretmen atamaları için yapıyoruz.

KPSS'DE PUAN UZATMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Umutlar bittiğinde, kritik bir zamanda 15 bin öğretmen ataması yaptık. Kıymetli bir adımdı ama buradan eleştiri almak beni üzdü. 2020 KPSS'ye girenler bu atama bizim hakkımız dediler. 2021'ler de aynı şekilde bir durum ortaya koydular. Biz de bakanlık olarak 'ikiniz de başvurun en yüksek puanlı olanı alalım' dedik. Bir ay boyunca bu konudan peş peşe tepkiler geldi. Bir diğer konu ise '2020 puanları uzatılsın' hadisesi. Bu konuda da netiz. O defter kapandı. Öğretmen konusunda daha farklı bir yaklaşım benimsemek lazım. Ciddi bir doyuma ulaştık. Atamalar, ağırlık verdiğimiz alanlara öncelik verilecek.

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK

Bakan Mahmut Özer: Bütün okullara kütüphane yapıyoruz. Kütüphanesiz okul kalmayacak. Aralık sonunda bunu bitireceğiz. Okulda yer yoksa koridorda yapıyoruz. Önümüzdeki ayda Siirt'te yapacağımız bir açılış ile bunu 'bitirdik' diyeceğiz.

Kaynak: Türkiye