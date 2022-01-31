Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Yüzde 44'lerden yüzde 89'lara yükseldi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 bin öğretmenin atama töreninde konuşan Bakan Özer, eğitimde son 20 yılın, kitleselleşmenin ve büyük dönüşümün yaşandığı önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Okul öncesinden yükseköğretime kadar okullaşma oranlarında ciddi rekor kırıldığını belirten Özer, "Okul öncesinde 200 binlerde olan öğrenci sayımız 1,6 milyonlara ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44'lerden yüzde 89'lara ulaştı. Yükseköğretimdeki okullaşma oranımız da yüzde 14'ten yüzde 44'lere ulaştı." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılda olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığının bütçeden en fazla payı aldığını belirtti.

OECD ülkelerinin eğitimde kitleselleşme evresine 1950'li yıllarda eriştiğini ve son 50-60 yılda eğitimin kalitesinin artmasına odaklandıklarını anlatan Bakan Özer, Türkiye'nin bu dönemde eğitimde kitleselleşme evresini deneyimleyemediğini aktardı.

-"OECD ortalamasını yakaladık"

Türkiye'nin derslik ve okul sayılarının, son dönemde gerçekleştirilen eğitim seferberliğiyle Cumhuriyet tarihindeki toplam okul ve derslik sayısının katbekat üzerine çıktığını ifade eden Özer, böylece derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da OECD ortalamasını yakaladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD'nin 4 yıllık periyotlarla düzenlediği öğrenci başarı araştırması sonuçlarını içeren rapora da değinerek, Türkiye'nin, Türkçe, Matematik ve Fen okuryazarlığında puanlarını en fazla artıran birinci ülke olduğunu kaydetti. Özer, "Bu, son 20 yılda yaşanan eğitimdeki devrimin hem kitleselleşmeyi içerdiğini, kapsayıcılığı artırdığını hem de kalite odaklı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor." diye konuştu.

Özer, bugün yapılan 15 bin öğretmen atamasıyla öğretmen sayısını 1,2 milyonun üzerine çıkaracaklarını dile getirdi.

- "Eğitim camiasının 1960'lı yıllardan itibaren en büyük özlemi"

Eğitim camiasının 1960'lı yıllardan itibaren en büyük özlemi Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklifin TBMM'ye teslim edildiğini hatırlatan Mahmut Özer, "İnşallah bu hafta kanunumuz Genel Kurulda görüşmelere açılacak." dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerin güçlü olması için Bakanlık olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1,1 milyon iken 2021 yılının sonunda bu sayı 2,9 milyona ulaştı. Yani bir öğretmen bir yılda birden fazla eğitimi tamamlayarak okuldaki, derslikteki eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili olaylara farklı bir gözle bakmaya başladı ve öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına, yaklaşık 93,4 saate ulaştı. 2022 yılında da bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da yasalaşmasıyla artık öğretmenlerimizin, kariyer odaklı, sürekli eğitim alan, özellikle lisansüstü eğitimle ilgili oranların yükseldiği bir yeni dönemin başlangıcına hep birlikte imza atmış olacağız."