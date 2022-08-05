Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Müfredata yeni bir ders ekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir açılışta "Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek "Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışında öğrencileri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Özer, müfredata Kültür Tarihi dersinin ekleneceğini belirtti.

Özer, şöyle konuştu:

"Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var.

Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere.

Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız."

"Benim kastım, bu yirmi yılın dışındaki önceki eğitim politikalarıydı"

Özer, 2 Ağustos’ta, "Bu eğitim sistemi ne çektiyse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarından çekti" sözlerine ilişkin olarak da konuştu. Özer, AKP iktidarı için değil öncesi için söylediğini savundu.

Özer, şunları dedi:

"Geçen gün ben bir konuşmamda dedim ki ‘Ne çektiyse bu ülke yanlış eğitim politikalarından çekti‘ ama benim kastım, bu yirmi yılın dışındaki önceki eğitim politikalarıydı. Orada cımbızlamışlar. Sanki son yirmi yılı ben eleştiriyormuşum gibi, daha önceki Millî Eğitim bakanlarımızın yapmış olduğu işte reform girişimlerini eleştiriyormuşum gibi bir bağlama oturtturmuşlar. Allah’a şükür, bulabildikleri bunlar… Yani sadece bağlam değiştirebilirler ama gerçekleri hiçbir zaman örtemezler."