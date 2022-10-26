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'Meslek lisesi başarılı öğrencilerin kümelendiği lise türüne dönüştü'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 3-4 senede en başarılı öğrencilerin giderek kümelendiği bir lise haline dönüştü" dedi.

Eğitim 26.10.2022, 19:02
'Meslek lisesi başarılı öğrencilerin kümelendiği lise türüne dönüştü'

İstanbul Sanayi Odası'nın 2018-2022 faaliyet döneminin ele alındığı meclis toplantısı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleşti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile Meclis ve Onur üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özer, mesleki eğitim ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin son 3-5 yıl içerisindeki gelişimine dikkat çekti. Mesleki eğitimin ülke ekonomisine katkısına değinen Özer, İSO'nun da mesleki eğitimin gelişimine katkısı olduğunu dile getirdi. Bakan Özer, "Bakan yardımcısı iken, mesleki eğitimden sorumluyken Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ve mesleki eğitim merkezlerindeki ilk çıkışı kıymetli başkanımız, değerli meclis üyeleri, yine aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nın değerli başkanı ve üyeleriyle birlikte ilk olarak İstanbul'da başlatalım istedik. O günleri hatırlıyorum. Mesleki eğitime ölü muamelesi yapılıyordu. Özellikle 28 Şubat sürecinden sonra kat sayı uygulamasının 2011'de kaldırılmasına rağmen istenilen performansı sergileme noktasında problemler vardı. O zaman özellikle Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ile ilgili sektörün tüm süreçlerinde yer aldığı bir işbirliği mekanizmasını devreye sokma kapsamında detaylı konuşmalarımız, hamlelerle ilgili kıymetli başkan

ve çalışma arkadaşlarının sunmuş olduğu geri beslemeler bizim için gerçekten çok kıymetli oldu. O cesaretle sürece girdikten sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde çok ciddi bir ivmelenme ortaya çıktı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 3-4 sene gibi kısa bir sürede büyük bir inanış ve kararlılıkla sahadaki problemleri adım adım çözerek, patent ve faydalı model, marka tasarım tescili alan, yurt dışına ihracat yapan ve en başarılı öğrencilerin giderek kümelendiği bir lise haline dönüştü" dedi.

"Tüm sektörlerde çırak ve kalfa sayısı 910 bine çıktı"

Mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Bakan Özer, "Yazılımla ilgili İstanbul Sanayi Odası ile birlikte attığımız adımlar, İstanbul'daki mevcut hamili kapsamında atılan adımlar, bunların hepsi Türkiye'nin 81 iline yaygınlaşan güzel örnekler teşkil etti ve bugüne gelmemize çok önemli katkıları oldu. Ben bunun için tüm mesleki eğitim camiası adına, Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten sizlerle birlikte yol yürümekten büyük mutluluk duyduk. Haftada bir gün okula gidilen ama diğer reel iş ortamında eğitim yapılan çıraklık, kalfalık, ustalık eğitiminin verilmiş olduğu ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan bu eğitimle ilgili yine İSO ve İTO ile birlikte çok önemli bir iş takip etme sistemi uyguladık. Mesleki eğitim merkezinde atılan hamlelerin ülkemize kazancı şu; 2021 yılının aralık ayının sonunda bu ülkede tüm sektörlerde çırak ve kalfa sayısı 159 bin idi. Şu anda gelinen noktada çırak ve kalfa sayısı 910 bine çıktı. Bunda da beşeri sermayemizin niteliğini artırma, eğitimle ilgili kronik olduğu iddia edilen tüm problemlerin çözümü için inşallah sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemize güzellikler katma, iş dünyasının, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının nitelikli bir şekilde yetiştirilmesiyle ilgili de çok daha güzel iş birliklerimiz olur" diye konuştu.

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #İSO
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