MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de aldığı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının sonuçlarını açıkladı.
Eğitim 14.01.2022, 01:31 14.01.2022, 01:56
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı.
Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 21 Ocak'tan itibaren yapılacak.
Kaynak: AA
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