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MEB'in "Aile Okulu Projesi"inden 32 bin kişi yararlandı

Velilerin öğrenci gelişimine katkı sunacak mekanizmalarla ilgili bilgilendirildikleri proje kapsamında şimdiye dek 7 pilot ilde 32 bin kişiye eğitim verildi.

Eğitim 10.07.2022, 12:36
MEB'in "Aile Okulu Projesi"inden 32 bin kişi yararlandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için yeni bir proje başlatıldı. Aile Okulu Projesi kapsamında aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta veliler, Aile Okulu’nda öğrenci oldu.

Aile Okulu Projesi kapsamındaki eğitimler Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başladı. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" alanında yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hale gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgi paylaşılıyor.

"Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanırken, "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.

"Bağımlılıkla mücadele" dersinde zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor.

"Sosyal duygusal beceri gelişimi" dersinde verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanırken "Akran ilişkileri" dersi, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri kapsıyor. "Ahlaki gelişim" dersleri ise maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor. "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler" dersi ile ise daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlanıyor.

8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmek hedefleniyor. Proje kapsamında ilk olarak Erzurum’da 350 öğretmene eğitici eğitimi belgesi verildi. Ardından bu eğiticiler, 10 bin 789 Aile Okulu öğretmenine eğitim verdi. Şu ana kadar Aile Okulu eğitimlerinden 7 ilde 32 bin veli faydalandı.

Aile Okulu’nun yaygınlaştırılması amacıyla Mersin ve İzmir’deki eğitici eğitimleri tamamlandı. Temmuz ayı sonunda Erzurum’da ve ayrıca Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki illerde eğitici eğitimleri yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimin en önemli paydaşı olan velilere salgın döneminde olduğu gibi eğitimde normalleşmenin sağlandığı bu dönemde de kapsamlı destekler sunmak için çalıştıklarını belirterek, Bakanlığın okul çağı nüfusu dışındaki yetişkinlere de halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleriyle her türlü eğitim hizmetini sunduğunu anlattı.

Aile Okulu Projesi'nin önemine işaret eden Özer, "Projeyle yaklaşık 32 bin ailemize eriştik. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum'da olmak üzere 32 bin aileye 'aile içi iletişim, aile içi şiddet, dijital bağımlılıklar, madde bağımlılıkları, kültür, ahlak, adabımuaşeret' gibi öğrencilerin gelişimlerine destek olacakları mekanizmalarla ilgili kapsamlı ve farklı alanlarda eğitim hizmetleri sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, eğitimlerin önemli bir boşluğu doldurduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ailelerimizin bu eğitimlerden çok faydalandığını ve çok mutlu olduklarını gördük. Bu nedenle 7 pilot ilde başlattığımız bu uygulamayı bu yaz tüm illerimize yaygınlaştırıyoruz. Tüm ailelerimizi aile okullarına bekliyoruz. Nasıl yaz okullarıyla örgün eğitimdeki öğrencilerimizin yanındaysak aile okullarıyla da ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Aile Okulu Projesi’nde velileri okul sıralarına davet eden Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlükleri, tüm öğretmenler ve projenin hazırlık ve uygulamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

#Aile Okulu Projesi
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