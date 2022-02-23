banner38

MEB en çok tercih edilen seçmeli dersleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaokullarda ve liselerde en çok tercih edilen derslerin istatistiğini açıkladı.

Eğitim 23.02.2022, 13:47 23.02.2022, 13:52
MEB en çok tercih edilen seçmeli dersleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaokullarda en çok tercih edilen seçmeli ders matematik, liselerde ise sosyal etkinlik oldu.

MEB'in Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli derslerine ilişkin istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Bakanlık, ortaokul kademesinde öğrencilere seçmeli dersler konusunda zengin bir seçim hakkı sunuyor, 2014-2015'te ortaokul sınıflarında seçmeli ders sayısı 65-74 arasında iken bu yıl bu sayı 101'e yükseldi.

Ortaokul düzeyindeki yaklaşık 6 milyon öğrenci arasında en çok tercih edilen ders, 2 milyon 891 bin 442 öğrencinin seçtiği matematik uygulamaları oldu.

Öğrenciler birden fazla tercihte bulunabildi. Buna göre, seçmeli 101 ders arasından ilk 10'da tercih edilen dersleri, matematik uygulamalarının ardından sırasıyla 2 milyon 6 bin 698 öğrencinin tercih ettiği yabancı dil, 1 milyon 963 bin 581 öğrencinin seçtiği bilim uygulamaları, 1 milyon 208 bin 822 öğrencinin seçtiği spor ve fiziki etkinlikler, 861 bin 838 öğrencinin seçtiği yazarlık ve yazma becerileri, 807 bin 327 öğrencinin tercih ettiği Kuran'ı Kerim, 675 bin 83 öğrencinin seçtiği okuma becerileri, 645 bin 257 öğrencinin seçtiği Peygamberimizin hayatı, 414 bin 340 öğrencinin seçtiği zeka oyunları, 355 bin 653 öğrencinin seçtiği temel dini bilgiler oluşturdu.

- Çevre ve iklim değişikliği dersine yüksek talep

Ortaokul öğrencilerine girişimcilikten sosyal medyaya, sanat ve tasarımdan robotik sistemler ve tasarımlara, düşünme eğitiminden koroya kadar geniş bir yelpazede seçmeli ders imkanı sağlanıyor.

Öğrencilere gelecek 2022-2023 eğitim öğretim yılında, seçmeli dersler için yeni tercihler de sunulacak.

Ortaokul öğrencilerinin seçmeli dersleri arasındaki çevre eğitimi dersine iklim değişikliğinin de eklenmesiyle bu dersi seçen öğrenci sayısındaki artış da dikkati çekti. Bu kapsamda, gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredatla çevre eğitimi dersi yerine verilecek çevre ve iklim değişikliği dersini seçen öğrenci sayısı 33 bin 411'den 55 bin 674'e yükseldi.

Ortaokullarda aralarında Adıgece, Abazaca, Kurmanca, Zazaca, Lazca, Gürcüce, Boşnakça, Arnavutça'nın da bulunduğu yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersini 2021-2022 eğitim öğretim yılında 23 bin 28 öğrenci, 2022-2023 eğittim öğretim yılı için ise 24 bin 368 öğrenci talep etti.

- MEB, lise öğrencilerine 1013 farklı seçmeli ders sunuyor

Tüm lise türlerinde okuyan ve sayıları 6 milyonu bulan öğrencilerin de seçebileceği toplam 1013 farklı ders bulunuyor. Bu yıl liselilerden en çok talep gören, 1 milyon 761 bin 762 öğrencinin seçtiği sosyal etkinlik dersi oldu. Matematik dersi, liselerde 1 milyon 373 bin 915 öğrencinin tercihiyle ikinci sırada yer aldı.

Liseli öğrenciler de birden fazla tercihte bulunabildi. Liseli öğrencilerin en çok tercih ettiği ilk 10 ders, sosyal etkinlik ve matematiğin ardından sırasıyla 910 bin 507 öğrencinin seçtiği coğrafya, 655 bin 991 öğrencinin seçtiği Türk Dili ve Edebiyatı, 627 bin 267 öğrencinin seçtiği biyoloji, 595 bin 863 öğrencinin seçtiği fizik, 594 bin 241 öğrencinin seçtiği kimya, 452 bin 165 öğrencinin seçtiği temel dini bilgiler, 439 bin 801 öğrencinin seçtiği Peygamberimizin hayatı, 433 bin 348 öğrencinin seçtiği temel matematik dersleri oldu.

Psikoloji, hukuk, atletizm, astronomi ve uzay bilimleri gibi dersler de liseli öğrencilerin ilgili gösterdiği diğer alanlar olarak sıralandı.

#ortaokul #lise #seçmeli ders #MEB
Yorumlar (0)
banner35
8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15