MEB elektronik sınavları erteledi

Bakanlık tarafından ülke genelinde 7-12 Şubat tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.