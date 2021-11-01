banner38

MEB duyurdu! Erişime açıldı

MEB, öğrenci ve öğretmenler için geçen ay yayımlanmaya başlanan yardımcı kaynak desteğinin erişime açtı.

Eğitim 01.11.2021, 16:13 01.11.2021, 16:21
MEB duyurdu! Erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), her kademedeki öğrenci ve öğretmenler için geçen ay yayımlanmaya başlanan yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketi bugün erişime açıldı.

Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere yardımcı kaynak desteğinin çeşitliliğini artırma kararı almıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, karar çerçevesinde hazırlanan destek paketleri, her ayın ilk haftası yayımlanıyor. İlki ekim ayında yayımlanan yardımcı kaynak destek paketlerinin kasım ayına ait ikinci seti, bugün kullanıma sunuldu.

İçinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alan yardımcı kaynak destek paketine Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr"den ulaşılabiliyor.

2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinde 7 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan pakette ayrıca 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu yer alıyor.

- Örnek sorular yayımlanıyor

Yardımcı kaynak destek paketinde 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. Örnek sorular, her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setinde ise 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez yayımlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediliyor. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.

Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler; öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanı bulacak.

Kasım ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler, boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

- "Kaynakları öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız"

Salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızın büyük emeğiyle 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları ilk Yardımcı Kaynak Destek Paketini ekim ayında yayımlamıştık. Bugün de kasım ayı destek paketini paylaştık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tüm kaynaklara internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekler. Ayrıca bu kaynakları tüm öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası paketleri yayımlamayı sürdürürken paketin içeriğindeki çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

#MEB #kaynak #destek
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6